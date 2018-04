"I.N.F.E.R.N.O." presso Modus: una lezione di comico teatrale di David Conati

Venerdì 13 aprile e sabato 14 aprile (in replica) alle ore 21.15 va in scena presso Modus "I.N.F.E.R.N.O. (Impuri Nella Fossa Eternamente Restano Nell'Ombra)", una lezione di comico teatrale di David Conati.

Con: David Conati, Andrea Sbrogiò e Giordano Bruno Tedeschi

Regia di Giampaolo Fioretti

Musiche originali di Giordano Bruno Tedeschi

Disegni dal vivo di Andrea Sbrogiò

Voce fuori campo e tecnica Paolo Canova

Chi non ha sentito parlare della Divina Commedia scritta da Dante Alighieri? Del suo incredibile viaggio attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso, che ha compiuto nel mezzo del cammin della sua vita quando si trovò in una selva oscura che la retta via avea smarrita.

Nel corso di questa lezione comico teatrale accompagneremo Dante nel sui viaggio attraverso l’Inferno in un modo del tutto originale, scoprendo come ha avuto origine la sua visione, da cosa, perché si è messo in viaggio, perché Virgilio si è offerto di accompagnarlo, come è strutturato l’Inferno, cos’è la regola del contrappasso e come in base a questa regola le anime vengono destinate ai vari Cerchi. Incontreremo personaggi, scopriremo che l’Inferno non è tutto fiamme e fuoco, che i mostri non sono così mostruosi e che Dante non è proprio impavido. Tutto narrato percorrendo fedelmente l'Opera in modo curioso e insolito.

Smontare e rimontare per comprendere l’importanza di un'Opera, coglierne il funzionamento e scoprire il segreto della sua immortalità.

Per informazioni e prenotazioni: www.modusverona.it