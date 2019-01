Incontro con il "World Press Photo 2018" Francesco Pistilli presso l’associazione Shoot

Il terzo premio del World Press Photo 2018 Francesco Pistilli incontra la fotografia veronese giovedì 24 gennaio, nella sede dell’associazione Shoot, in via Garofoli 233, a San Giovanni Lupatoto. Durante l’incontro il fotografo abruzzese, classe 1982, parlerà della sua esperienza come reporter in Sierra Leone, Repubblica Centro-Africana, Sudan, Senegal, nelle Filippine, in India, Brasile, Palestina, Costa Rica, Uruguay, Egitto, Ungheria, Grecia, Argentina, Indonesia e Turchia. Dal 2009, Pistilli lavora su temi politici, sociali e ambientali per diverse ONG e riviste internazionali, tra cui Time, Le Monde, New York Times, BBC, M le magazine du Monde, L'Espresso, Internazionale, Wired, Elle, Vanity Fair, La Repubblica, Süddeutsche Zeitung e molti altri.

Quest’anno ha vinto il terzo premio nella sezione “General News”, del World Press Photo 2018, con il progetto “Lives In Limbo”. Con questo progetto ha documentato la stretta sulla rotta balcanica delle migliaia di rifugiati che, nel tentativo di arrivare in Europa, si ritrovano bloccati ai confini della Serbia.

Francesco Pistilli nasce a L’Aquila nel 1982. Si laurea alla Facoltà di Arte, Musica e Spettacolo di Bologna nel 2006 e dal 2009 si dedica al reportage come fotografo freelance. Attualmente lavora tra Europa, Medio Oriente ed America Latina. Le sue immagini sono state pubblicate sulle maggiori riviste nazionali ed internazionali tra cui Time, Le Monde, Vanity Fair, Elle e Wired.

L'Associazione culturale SHOOT nasce nel 2014 a Verona. Organizza un calendario di incontri con autori contemporanei e fotogiornalisti di respiro internazionale, propone workshop per lo sviluppo autoriale, corsi di fotografia con indirizzo creativo ed esposizioni.

(fonte foto Associazione culturale SHOOT)