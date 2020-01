Incontro in Feltrinelli con Espérance Hakuzwimana Ripanti autrice del libro "E poi basta"

Martedì 14 gennaio 2020, alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Espérance Hakuzwimana Ripanti autrice del libro "E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana" (People). Interviene Giuseppe CivatiDopo una vita trascorsa a rispondere alle domande e alle curiosità sulle sue origini, sulla sua pelle e sulle sue opinioni, Espérance Hakuzwimana Ripanti in questo libro si serve della scrittura come strumento per riappropriarsi del suo spazio e rivelarsi alle sue condizioni.

"E poi basta" è il racconto di come sono uscita dalla mia stanza rendendo reale tutto quello che ho trovato nei libri e negli anni. Una chiamata dell'eroe a cui ho risposto a modo mio, senza mai dimenticare la mia storia, cominciata in Ruanda, e i limiti trovati per le strade d'Italia. Il racconto di me, che avrei solo voluto leggere, e di un'estate che invece mi ha cambiato la vita». Ma questo libro è anche il racconto dei compagni di viaggio, delle esperienze che più l'hanno segnata, dei protagonisti che hanno condiviso il fronte con lei. Un saggio, una biografia, una ballata, un manifesto: la storia della sua lotta contro i pregiudizi, e infine la ricerca di soluzioni, tra il buio e la luce del sole.