Incontro in Valdonega su sicurezza e controllo di vicinato

Rafforzare la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine e migliorare la sicurezza urbana. Questi gli obbiettivi dell’incontro su "Sicurezza e controllo di vicinato", in programma lunedì 15 ottobre, alle 20.30, nei locali della parrocchia di S. Benedetto in Valdonega. L’evento è promosso dalla 2ᵃ Circoscrizione in collaborazione con l’Associazione Controllo del Vicinato.

Durante l’incontro saranno interverranno i rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine e dell’Associazione Controllo del Vicinato. L’obiettivo, è quello di accrescere il comune senso civico, coinvolgendo attivamente i cittadini e rafforzare la fiducia nelle persone residenti nello stesso quartiere e nelle istituzioni. Dopo un’adeguata formazione, i cittadini dovranno osservare e segnalare alle forze dell’ordine anomalie significative, senza agire direttamente ed evitando situazioni di pericolo.

Il programma della serata è stato presentato dalla presidente circoscrizionale Elisa Dalle Pezze. «L’intento è di recuperare i rapporti di buon vicinato – ha detto la presidente Dalle Pezze –, a sostegno di una cultura dell’aiuto reciproco e di vicinanza fra le persone, che consenta di creare reti di supporto per il controllo delle strade e la prevenzione di episodi di criminalità. I cittadini non devono sostituirsi alle forze dell’ordine ma hanno il compito di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia venga riscontrata nel quartiere».