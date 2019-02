Incontro per riscoprire la storia di Verona tra '600 e '700 a Santa Lucia e Spianà

Tra '600 e '700 Santa Lucia e Spianà, "Il Gran Contagio di Verona", la creazione della prima parrocchia, l'incontro con Napoleone, la dominazione francese. Sempre più entusiasmo nel raccontare la storia della nostra bella Verona per accrescere il senso di appartenenza. Qualche anticipazione:



- Cosa fu il "Gran Contagio" per Verona?

- Chi erano i "picegòti"?

- Chi era Francesco Pona?

- Cos'era la "Municipalità" di Santa Lucia?

- Quando sorsero le prime scuole pubbliche nella nostra città?

- Quale fu il primo liceo in Italia?

- Cosa fece Antonio Maffei con i suoi volontari?

- Quale fu la prima vaccinazione e contro che cosa?

- Dov'era anticamente "l'Arco dei Gavi"?

- Cos'è la "damnatio memoriae"?



Relatore della serata Igino Mengalli che così bene sa coinvolgere il pubblico e novità, voce narrante Guido Cantieri, entrambi della storica Associazione Santa Lucia. Testi, letture, immagini animeranno la serata, la quarta di un ciclo di 13 incontri interattivi e visite guidate sulla storia del nostro territorio, che si terrà venerdì 8 marzo 2019, ore 20.30 nell'ampia sala Lucchi, in piazzale Olimpia 3, nel perimetro dietro lo stadio, a Verona, comodo parcheggio (6 minuti a piedi dalla Parrocchia Angeli Custodi).

Questa iniziativa promuove la cultura, aiuta ad incontrare, scoprire e conoscere le persone, l’arte, la storia, la natura, le tradizioni e i modi di vita del nostro territorio. È il frutto della collaborazione tra l'associazione CTG Le Ali, l' Associazione Santa Lucia, e l'associazione Easy Green: "Via Albere, antica via Postumia, necropoli e fornaci”. L’invito è rivolto a tutti – ingresso gratuito– non ci sono barriere architettoniche.



Prossimo appuntamento: prima visita guidata 23 marzo 2019.

Successivo appuntamento: quinto incontro venerdì 5 aprile 2019.



Il volantino con il programma completo qui https://www.viaalbereverona.com/eventi-via-albere-verona/.



Per informazioni ctgleali@gmail.com Facebook CTGLeAli