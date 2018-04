A Verona l'incontro dal titolo "Segni e testimonianze templari"

Si terrà sabato 7 aprile 2017 alle ore 15:00 presso la sala ubicata in via Galilei N°3 al Porto San Pancrazio di Verona l'incontro dal titolo "Segni e testimonianze templari", organizzato in collaborazione con Pianura Cultura di Sanguinetto. Alla luce delle nuove scoperte riguardanti le vicissitudine dell'Ordine Templare in Verona, in special modo, per quanto riguarda la presunta scoperta del sarcofago contenente il corpo del Gran Maestro morto nella città scaligera: Arnoldo di Torroja.

Stimolati da questo un gruppo di studiosi ha deciso di incontrarsi per sottolineare e approfondire l'importanza che ebbe la Verona templare nell'assetto globale dell'Ordine, dove questa nostra città ebbe un ruolo di grande importanza nella rete che il Tempio riuscì ad organizzare prima della sua tragica fine, sancita da un re e da un papa.

Il primo relatore ad aprire l'incontro sarà Luigi Pellini e parlerà di “Presenze templari a Verona”, architetture, segni, culti e reliquie. Seguiranno Arch. Luigi Scapini con “La pittura dei templari”, del suo carattere sobrio e rigoroso con sorprendenti aperture verso l'astrazione pura. Poi il Prof. Alessandro Rupiani con “I principi dell'economia e della finanza al tempo dei templari”, la loro influenza e quanto di questa si è tramandato fino ai nostri giorni. Ancora Uberto Tommasi con “Il segreto del tempio”, viaggio nel mondo templare, il Prof.Gabriel Maria Sala con “I colori dell'araldica”, influenze templari sull'origine dell'emblematica araldica. Infine chiuderà l'Avv. Matteo Galli con “Istituti giuridici dei templari”, influenza di essi sull'organizzazione giuridica medievale. Moderatore dell'incontro dott. Giovanni Perez.