Incontro in Sala Lucchi "La tutela dei minori nella rete - Aspetti psicologici, legali...e riflessioni educative"

In programma martedì 27 marzo, dalle 17 alle 19 nella sala Lucchi in piazzale Olimpia, il terzo appuntamento dell’iter formativo “La tutela dei minori nella rete - Aspetti psicologici, legali...e riflessioni educative”, promosso dal Comune di Verona per educatori di nidi e scuole dell’infanzia.

Il progetto, strutturato su giornate di approfondimento, punta ad affrontare l’argomento non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello psicologico e educativo, al fine di comprendere un fenomeno complesso e in continua evoluzione.

Internet è uno strumento sempre più presente nella vita dei cittadini e, soprattutto, in quella delle nuove generazioni, la cui quotidianità è scandita da una assidua frequentazione del “mondo digitale”.