Incontro di presentazione de "Le nozze di Figaro" in Sala Filarmonica

Venerdì 23 marzo alle ore 18.00 è prevista presso la Sala Filarmonica, in via Roma 3 a Verona, la consueta Conferenza di presentazione del prossimo titolo in cartellone per la Stagione Lirica della Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico. Il musicologo Fabio Sartorelli introduce Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart in un incontro ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, organizzato da Fondazione Arena in collaborazione con l’Associazione Amici del Filarmonico e Verona Lirica.

L’opera comica Le nozze di Figaro debutta sabato 31 marzo alle ore 15.30 al Teatro Filarmonico nell’elegante e tradizionale allestimento del Teatro San Carlo di Napoli con la regia di Mario Martone ripresa da Raffaele Di Florio, le scene di Sergio Tramonti e i costumi di Ursula Patzak, la coreografia di Anna Redi ed il lighting design di Pasquale Mari ripreso da Fiammetta Baldiserri.

Alla guida dell’Orchestra areniana, del Coro preparato da Vito Lombardi, del Ballo e di grandi interpreti ritroviamo il giovane e affermato direttore romano Sesto Quatrini, dopo il debutto con Fondazione Arena in ambito sinfonico in occasione del terzo concerto della Stagione.

Repliche: martedì 3 aprile, ore 19.00 - giovedì 5 aprile, ore 20.00 - domenica 8 aprile, ore 15.30.