Incontro informativo sul tema "Dsa e lavoro"

Giovedì 29 novembre 2018, dalle ore 17 alle ore 20, presso la sede AID in via Romagnoli 39 a Verona si terrà l'incontro informativo gratuito relativo al 1° livello del progetto Dyslexia@work a Verona sul tema "DSA e lavoro" rivolto a giovani con DSA fra i 16 e i 30 anni che hanno concluso o stanno concludendo il percorso di studi (diploma o laurea) e/o siano al primo inserimento o in una fase di formazione, qualificazione e cambiamento professionale.

I giovani che parteciperanno all'incontro potranno essere selezionati per accedere gratuitamente al corso di orientamento (2° livello) e ai successivi colloqui di career counseling (3° livello del progetto Dyslexia@Work), con date e sedi da definire, tutto gratuito grazie alla Fondazione Italiana Dislessia.