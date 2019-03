Incontro alla Feltrinelli con Rossana Castiglia autrice del libro "I’m go(o)d"

Lunedì 11 marzo 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l' incontro con Rossana Castiglia, autrice del libro "I’m go(o)d. Hai un solo destino, essere divino" (Armando Curcio Editore). Interviene Barbara Pettenella.

Un saggio, o meglio un as-saggio di Vita che ha la pretesa di scuotere il lettore, ma ancora di più l'essere divino che è in lui. Tre parti della stessa sostanza, il conscio, il subconscio e il superconscio, che, se non rimangono allineate, non condu rranno mai alla piena realizzazione di se stessi. Questo libro nella sua originale irriverenza si rivela un invito a prendere pieno possesso del proprio potere interiore e della responsabilità creativa della propria vita. Pone attenzione sul disinteresse dei poteri forti ad avere esseri umani integri e realizzati, perché sarebbero pessimi consumatori e burattini senza fili. Si avvale della forza dell'etimologia delle parole per rispolverare il loro originario significato, spesso ben lontano dalle manipolazioni storiche alle quali sono state sottoposte. Prima che il lettore possa arrivare all'ultima pagina, sentirà il bisogno di dichiarare al mondo e a se stesso: «I'M Go(o)d!»