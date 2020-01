In Feltrinelli l'incontro con Rick DuFer autore del libro "Spinoza e Popcorn"

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 18, alla Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade 2, incontro con Rick DuFer autore del libro "Spinoza e Popcorn" (De Agostini).

Interviene Corrado PoliniRick DuFer, divulgatore e star del web spiega la filosofia ai ragazzi (e non solo) attraverso la cultura pop e di massa . Scoprite il lato pop di Cartesio nel mondo di Matrix e ritrovate il cipiglio di Nietzsche fra le pieghe della trama del Signore degli Anelli, passando per la cittadina di Jackson fino a sorvolare le terre di Westeros in sella a un drago sputafuoco.