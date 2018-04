Incontro in Feltrinelli con Luciano Canova autore del volume "Galileo reloaded"

Venerdì 6 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con Luciano Canova autore del volume "Galileo reloaded" (Egea). Introduce l'incontro Ernesto Kieffer.

Una biografia pop e rigorosa, attraverso la quale Galileo ci parla a distanza di quattro secoli e le sue vicende descrivono un’Italia decisamente moderna. In un Paese che vive una forte lacerazione generazionale, Galileo può essere per i giovani un esempio di intraprendenza e ambizione degne di uno startupper che sa mettersi continuamente in gioco. Il grande scienziato poi riabilita insieme la figura dell’anziano: a settant’anni compiuti infatti, tanti ne aveva quando finì sotto processo, Galileo non è un vecchio che si rassegna a guardare cantieri.