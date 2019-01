Giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Lorenzo Dalla Valentina autore del volume "Boeing 747. Da 50 anni la Regina dei Cieli" (Cierre Grafica). Ospiti dell'incontro il primo ufficiale pilota Alitalia Col. Massimo Costa e il Col. dell'Areonautica Militare Italiana Alessio Meuti.

Nella storia dell’aviazione civile nessun altro aereo è diventato fin da subito una icona di eleganza e di potenza, entrando nell’immaginario di ogni viaggiatore e non solo. Per la sua forma unica e le sue capacità tecniche si è guadagnato il soprannome di Queen of the Skies, la Regina dei Cieli. A ragione la progettazione e la realizzazione del Boeing 747 viene considerata come una delle più grandi, se non la più grande, opera dell’ingeneria aeronautica.

Al momento della sua entrata in servizio commerciale, nel 1970, il Boeing 747 ha rivoluzionato per sempre il concetto stesso di volare, aprendo l’era del trasporto aereo di massa. Anche se venne concepito in un momento in cui si credeva che il futuro sarebbe stato dei supersonici, grazie alla creatività e alla lungimiranza del suo progettista, il Boeing 747 ha saputo superare indenne diversi momenti di crisi, rinnovandosi di volta in volta per affrontare le nuove sfide tecnologiche. Ora, dopo 50 anni di attività nei cieli di tutto il mondo, l’icona sta entrando per sempre nella leggenda.