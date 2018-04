In Feltrinelli Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli autori del volume "Water Grabbing"

Mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli autori del volume "Water Grabbing. Le guerre nascoste per l’acqua nel XXI secolo" (Emi). Introduce l'incontro il vicepresidente di Legambiente Verona Lorenzo Albi. Evento promosso in collaborazione con Legambiente Verona.

Un viaggio appassionato intorno al globo per conoscere un problema che riguarda milioni di persone. Il lettore più avveduto conoscerà (forse) l’espressione land grabbing, «accaparramento della terra». Ecco, nella smania neoliberista di possedere le risorse naturali, anche l’acqua è diventata oggetto di scontri commerciali, tensioni sociali e guerre internazionali. Tanto più che l’«oro blu» sta diventando un bene molto prezioso: entro il 2030 una persona su due al mondo vivrà in zone ad elevato stress idrico.