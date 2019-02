Incontro in Feltrinelli con Riccardo Bertoldi autore del romanzo "Resti?"

Giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Riccardo Bertoldi autore del nuovo romanzo "Resti?" (Rizzoli). Interviene Giorgia Preti.

Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che resti. Alla fine, forse è questo il segreto dell'amore. L'amore vero ti mette un tamburo al posto del cuore. Basta uno sguardo, due chiacchiere su una panchina, una parola sussurrata all'orecchio. Basta prendersi per mano e da quel momento, niente sarà più come prima. È questo che succede a Irene: si è appena trasferita a Nosellari, un minuscolo paese di montagna che sembra uscito da una fiaba in cui le giornate seguono il ritmo della natura. Ed è proprio lì, tra i monti del Trentino, che incontra Andrea, 17 anni, l'amore della sua vita. Insieme sono pura scintilla, due pezzi di puzzle che si incastrano alla perfezione. Sentono che il legame che li unisce ha la forza delle montagne e la saggezza degli alberi: per questo è destinato a durare per sempre.