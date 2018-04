Incontro in Feltrinelli con Alessandro Torcoli autore del volume "Vinology. Into the wine"

Lunedì 16 aprile 2018 alle ore 18.30 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, incontro con il sommelier e accademico della vite e del vino Alessandro Torcoli, direttore della storica rivista enologica “Civiltà del bere”, oggi autore del nuovo volume "Vinology. Into the wine" (Rizzoli). Interviene il giornalista Antonio Boschetti. A seguire aperitivo a cura della cantina Tormaresca con degustazione di olio dell'azienda Natura Viva.

Le cantine da visitare, le zone viticole e gli eventi imperdibili, gli itinerari da percorrere, dove mangiare e dormire. Tutto raccolto in questa nuova guida per i viaggiatori del vino e i curiosi dell’enogastronomia, alla scoperta di un territorio tutto da gustare: piccole e grandi etichette, giovani produttori e firme storiche, dalla Valle D’Aosta al Veneto, dalla Liguria all’Emilia, dalla Toscana alla Campania alla Sicilia. Tra vigneti, cantine, borghi, ristoranti e B&B, un’immersione meravigliosa nelle terre italiane del vino.