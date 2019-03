Presentazione del libro "La vecchia Mondina" a "El filò. 1 territorio, 1000 racconti"

Domenica 10 marzo 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il pubblico del Centro Commerciale Porte dell’Adige di Bussolengo potrà assistere alla presentazione del volume "La vecchia Mondina" di Dino Coltro. A presentarlo sarà l’editore della casa editrice Cierre Edizioni di Verona, Maurizio Miele, che ha curato la sua pubblicazione.



"La vecchia Mondina" è un racconto tratto dalla testimonianza orale di una mondina della Bassa Veronese: da esso traspare il profondo rispetto dell’autore per la forza della donna contadina, capace fino in fondo di rimanere fedele a se stessa.



Dino Coltro (1929-2009), cresciuto in una tipica corte della Bassa Veronese e avviato al lavoro salariale, riuscì con l’impegno dell’autodidatta a diventare maestro. Da subito attivo in campo sociale, ha avviato, a partire dagli anni Settanta, la sua monumentale opera di ricerca e trascrizione della tradizione orale veronese e veneta, pubblicando con vari editori opere di poesia, narrativa, ricerca e teatro. Molti sono stati i riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Premio Nonino, il Premio Sirmione-Catullo, la Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica al Merito educativo e culturale. Nel 2005 ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze della formazione dall’Università di Verona.



L’area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” è aperta al pubblico del Centro Commerciale Auchan “Porte dell’Adige” il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Presso El Filò, gli utenti possono incontrarsi per scambiare e leggere libri, ascoltare racconti, nonché esprimersi attraverso occasioni d’evento in cui promuovere le proprie attività associative ed imprenditoriali nonché proporre e candidare progetti sia compilando l’apposito form presente nell’area che scrivendo a segreteria@sangit.it.



Il programma dei prossimi appuntamenti è visibile su: http://www.bussolengo.gallerieauchan.it/eventi