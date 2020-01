"Parla con Dario Brunori Sas" al Conservatorio E. F. Dall'Abaco

Lunedì 20 gennaio 2020, ore 18 al Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, in via A. Massalongo, 2 a Verona si terrà l'evento "Parla con Dario Brunori Sas". La Libreria laFeltrinelli celebra l’uscita del nuovo lavoro discografico di Brunori Sas con uno speciale tour in esclusiva che si snoda per tutta Italia tra librerie e luoghi inediti delle nostre città.

Cantautore da sempre disincantato, Brunori Sas torna sulla scena, a quasi tre anni dall’uscita di A casa tutto bene, con Cip!, un disco che non rinuncia alla forza delle parole e che racconta l’anima introspettiva e sincera del cantautore.

Acquista il cd alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che dà accesso prioritario all’evento (*1 pass per ogni cd acquistato fino ad esaurimento dei posti disponibili). Il cd sarà disponibile anche presso il Conservatorio di Verona il giorno dell’evento.