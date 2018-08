Incontro culturale sull'astronomia con osservazione del cielo sul roof garden Hotel Corte Ongaro

Quale miglior mese per osservare le stelle?! Vi aspettiamo venerdì 17 agosto sul bellissimo Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro per una serata alla scoperta dei corpi minori del nostro sistema solare a cura del Circolo Astrofili Veronesi A. Cagnoli.



Dalle ore 18:00 aperitivo con rinfrescanti cocktails, tanta musica e un ottimo buffet! A seguire, alle 21:00 lezione di astronomia ed osservazione di stelle e pianeti con i telescopi.



L’ingresso è gratuito!



Comunicateci la vostra presenza registrandovi online al link, è veloce e vi permetterà di accedere all’evento bypassando la fila per la registrazione.

Il link di prenotazione

In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato al giorno successivo con le stesse modalità.