Incontro culturale sull'astronomia con osservazione del cielo sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

Salutiamo l'estate andando alla scoperta della Via Lattea! Vi aspettiamo sabato 22 settembre sul Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro per il sesto appuntamento con le stelle in collaborazione con il Circolo Astrofili Veronesi A. Cagnoli.



Dalle ore 18:00 ottimi cocktails e musica! A seguire, alle 21:00 lezione di astronomia ed osservazione di stelle e pianeti con i telescopi.



L’ingresso è gratuito!



Comunicateci la vostra presenza registrandovi online al link, è veloce e vi permetterà di accedere all’evento bypassando la fila per la registrazione.



Il link di prenotazione.

In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato al giorno successivo con le stesse modalità.