Incontro con l'autrice Veronica Benini in arte la "Spora"

Mercoledì 25 settembre 2019, dalle ore 18, presso la Piazza Riva dei Golosi del Centro Commerciale Porte dell’Adige si terrà l’incontro con l’attivista Veronica Benini che presenterà il libro “La vita inizia dove finisce il divano”, edito da DeA Planeta Libri.

Cosa succede quando ti rendi conto che tutta la tua vita è fondata sulle aspettative altrui? Come reagisci se le tue fondamenta vengono meno in una notte? Veronica ha 33 anni e vive a Parigi. Dopo un cancro e il marito che la lascia, rimane sola e ci mette due anni a capire come rialzarsi mentre apre un blog e un account Twitter. Mollare tutto e andare a vivere in un furgoncino “da hippie” della Volkswagen è il sogno di moltissime persone, ma a farlo davvero sono in pochi. Se poi, come Veronica, non si ha ancora la patente, inizia un’avventura rocambolesca alla ricerca di se stessa e del “cosa fare da grande”.

Un libro on the road nell’era dei social network, fra autisti trovati su Twitter, iniziative social che sfociano nella vita reale e la nascita di una community di donne che intraprendono emergendo dal web. “Spora” è il nickname di Veronica sui social, ma diventerà una SRL. “Spora” è un personaggio che dà voce a migliaia di donne dimostrando che si può ricominciare, si può intraprendere, si può rinascere da sole.

Informazioni e contatti

Web: http://www.bussolengo.gallerieauchan.it/eventi