Incontro con l'Autore e poeta Gilberto Antonioli

L'evento patrocinato dalla Provincia di Verona e Comune di Concamarise si terrà sabato 17 marzo ore 18:15 presso la Ex chiesa Antica dei Santi Lorenzo e Stefano in via Piazza a Concamarise. La Pianura Cultura e il Comune di Concamarise per il ciclo Incontri con l'Autore, presentano l'Autore e poeta Gilberto Antonioli, con il libro di poesie dialettali "S-CIANTISI", ospiti della serata la corale "Le voci dell'Olmo" di Asparetto diretto dalla Maestra ELENA ROSSATO.

Moderatrice LAURA BRONZATO giornalista de L'Arena Relatori ELVIRA VENTURI presidente del Cenacolo di Poesia dialettale veronese "Berto Barbarani", e GIUSEPPE VACCARI , professore , scrittore esperto in dialettologia.

Recitano i poeti FLAVIA MERLIN e MARIO BISSOLI riprese video video Francesco Antonioli , fotografie Jerry Brighenti. A conclusione sarà offerto un momento conviviale a tutti i presenti. Entrata libere e gradita.