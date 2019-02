Incontro con l'autore Riccardo Vischioni a "El filò. 1 territorio, 1000 racconti"

Anche nel mese di Febbraio, il Centro Commerciale Porte dell’Adige ospiterà il consueto appuntamento letterario con gli autori del territorio della provincia di Verona! Domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, l’autore di libri per bambini Riccardo Vischioni presenterà “Il cane e la luna” e “Litigio”, editi da Giovanelli Editore.



Il cane e la luna narra la storia di una madre e di un figlio, un candido affetto unico nel suo genere, una simbiosi mentale che può valere per noi umani, come per gli animali. Questo sentimento è ciò che unisce le due figure principali di questo racconto, due cani: Selene e il suo cucciolo Bravo. Proprio tale legame profondo porterà il piccolo ormai cresciuto ad andare oltre, in un'avventura più grande di lui, al di là del confine del cortile in cui ha da sempre vissuto, nel mondo esterno per lui quasi sconosciuto spingendosi in un lungo viaggio costellato di dubbi interiori e difficoltà fisiche: tutto questo per cercare di ritrovare un contatto, per quanto insperato, con la madre da poco scomparsa lasciando questa vita terrena e salita in cielo, lassù, così lontana e distante.



Il litigio racconta la storia di due ragazzini di quinta elementare, Carlo e Claudia, l'uno il miglior amico dell'altra, e un sogno che entrambi condividono e portano nel cuore: la speranza di poter un giorno aprire assieme una fabbrica di cioccolato. Tuttavia, un funesto avvenimento complica le cose: una sciocca discussione tra i due, proprio relativa a questo desiderio comune, si trasforma in breve in un litigio che porta alla rottura tra di loro. Riusciranno i due bambini a fare la pace e a realizzare il loro sogno? Il libro è indicato per i bambini della Scuola Primaria.



A seguire, la degustazione dei vini della Cantina Monteci di Pescantina. L’evento si svolgerà presso l’Area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” del Centro Commerciale Auchan Porte dell’Adige.



L’area “El Filò. 1 territorio, 1000 racconti” è aperta al pubblico del Centro Commerciale Auchan “Porte dell’Adige” dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Presso El Filò, gli utenti possono incontrarsi per scambiare e leggere libri, ascoltare racconti, nonché esprimersi attraverso occasioni d’evento in cui promuovere le proprie attività associative ed imprenditoriali nonché proporre e candidare progetti sia compilando l’apposito form presente nell’area che scrivendo a segreteria@sangit.it.



Il programma dei prossimi appuntamenti è visibile su: http://www.bussolengo.gallerieauchan.it/eventi