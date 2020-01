Incontro con Animal Equality a Verona

Vuoi sapere come fare per aiutare concretamente gli animali? Vieni a scoprirlo sabato 25 gennaio 2020 durante l'incontro con Animal Equality Italia a Verona! Animal Equality è un’organizzazione internazionale, presente in 8 paesi, che si dedica alla protezione degli animali allevati a scopo alimentare.

Durante questo incontro verrà presentato il dipartimento di sensibilizzazione aziendale di Animal Equality ed in particolare modo delle campagne aziendali, con cui l'organizzazione sta cambiando il mercato alimentare riducendo la sofferenza degli animali allevati a scopo alimentare. Per mettere in atto questo cambiamento, Animal Equality si concentra su quelle aziende del settore alimentare che hanno il potere di migliorare la vita di milioni di animali coinvolti nelle loro filiere, semplicemente adottando politiche volte a ridurne la sofferenza.

Il dipartimento di sensibilizzazione aziendale di Animal Equality lavora con le aziende per aiutarle ad implementare cambiamenti a favore degli animali nelle loro politiche e allo stesso tempo avvicinandole a vedere gli animali come molto più che mere unità produttive. L’incontro è aperto a tutti e sarà un’occasione per riunirsi sia con i volontari, che fanno parte della squadra dei Difensori degli Animali - che conta più di 25.000 persone- sia con chiunque sia interessato all’iniziativa!

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni sull’evento e le modalità per iscriversi e confermare la propria partecipazione visitate la sezione dedicata agli eventi presente sulla Pagina Facebook di Animal Equality Italia o il sito web animalequality.it nella sezione eventi.