Incontri filosofici con Nuova Acropoli Verona

Nuova Acropoli Verona vi invita a scoprire il valore pratico della filosofia. Filosofia attiva? Sì, grazie. Nuova Acropoli propone tre incontri per un primo approccio alla filosofia attiva: le tradizioni del passato ci possono insegnare molto, per permetterci di vivere meglio, di affrontare la quotidianità con una maggiore consapevolezza.



L’associazione Nuova Acropoli Verona onlus organizza tre incontri ad ingresso libero, che si terranno giovedì 6, giovedì 13 e mercoledì 19 settembre alle ore 19.30 nella sede dell’Associazione in Via Merano, 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) a Verona.

I tre incontri hanno l’obiettivo di approfondire l’idea della filosofia come strumento pratico che ci può accompagnare arricchendo la nostra quotidianità.

Il 6 settembre, Stefano Musante direttore di Nuova Acropoli Verona, terrà la conferenza dal titolo “Emozioni, corpo, mente, chi dirige? Risponde la filosofia orientale”, per approfondire gli insegnamenti orientali riguardanti l’uomo e le sue caratteristiche.

Il 13 settembre, i volontari proporranno una rivisitazione del mito della caverna di Platone, con filmati, letture e riflessioni “Platone sei un mito! Il mito della caverna per interpretare i nostri tempi”.

Infine il 19 settembre viene proposto un incontro dal titolo “Filosofia… che noia? Tutt’altro…vieni a scoprirlo”, durante il quale con letture, audiovisivi e momenti di teatro rifletteremo insieme su come la filosofia può diventare pratica e concreta.



Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) – tel. 045 2020804.

È possibile, inoltre, contattarci tramite sms e whatsapp al numero 3807689599.

Maggiori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it o scrivendoci via mail a verona@nuovaacropoli.it