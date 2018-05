A maggio incontri educativi per i genitori con bambini da 0 a 3 anni

Proseguono le iniziative del Centro di Consulenza Educativa “L’Arca”, promosse dall’assessorato all’Istruzione, per i genitori di bambini da 0 a 3 anni. Due le attività proposte a maggio, dalle 15.30 alle 17.30, al Tempo per le famiglie “Il Bocciolo”, in via Faliero 79: “Giocare senza giocattoli: incontri di riflessione sul gioco, la valenza nello sviluppo e proposte ludiche”, con incontri dall’8 al 15 maggio, per genitori di bambini da 0 a 9 mesi e, dal 22 al 29 maggio, per i genitori dei bambini da 10 a 18 mesi; “Narrare: la narrazione a sostegno della relazione e dell’apprendimento infantile”, dal 17 al 24 maggio, per genitori con bambini da 24 a 36 mesi.

Per partecipare è possibile contattare il Centro di Consulenza Educativa “L’Arca è...”, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 13.30 alle 15, telefonando al numero 3356723392 o inviando una mail a consulenzaeducativa@comune. verona.it.

Le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo. La partecipazione è gratuita.