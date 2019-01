Incontri di crescita personale presso il Centro Civico Culturale Zevio

Questi incontri di crescita personale, si pongono come un manuale d’uso del nostro cervello come ad esempio, conoscere dei metodi per migliorare la conoscenza di noi stessi e vivere la nostra vita al meglio.

- 6 Febbraio 2019 - 21.00 / 22.30

Il Micro Obiettivo: Tecnica per il raggiungimento dei propri obiettivi.

- 27 Febbraio 2019 - 21.00 / 22.30

La Ruota della Vita: un sistema per verificare il grado di felicità e capire cosa non va nella propria vita

- 27 Marzo 2019 - 21.00 / 22.30

Che cos'è il pensiero positivo e come mi può aiutare.

- 17 Aprile 2019 - 21.00 / 22.30

L'Arte della Visualizzazione ed il Perchè mi può aiutare nella vita.



Presso il Centro Civico Culturale Zevio. Sala 1° piano. Tutti gli incontri sono ad offerta libera, con prenotazione obbligatoria entro 3 giorni prima dell'incontro.

Per informazioni e prenotazioni: info@cristinamirandola.it

Gli incontri sono ideati e condotti da Cristina Mirandola Etiquette Coach & Happiness Trainer