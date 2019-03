Incontri con l'autore: Monica Zanettin presenta "Brillantini al Polo Nord"

Sabato 16 marzo alle ore 18.15 presso la Ex Chiesa Antica dei S. Lorenzo e Stefano in via Piazza a Concamarise, Monica Zanettin presenta un romanzo di narrativa per bambini: “Brillantini al polo nord” (Giovane Holden edizioni).

Bryllantini è una ragazzina ricca, capricciosa e un po' dispettosa che vive a Parigi, in una lussuosa residenza in compagnia dei genitori e di un maggiordomo. Quando il padre, geologo ambientale, deve recarsi al Polo Nord per una trasferta di lavoro è costretta, controvoglia, a seguirlo e ad abbandonare le luci e i divertimenti parigini.

Al suo arrivo nel piccolo e pacifico villaggio di Gruotkenerg, dove resterà ospite in un igloo della famiglia Bantù, incontra altri ragazzi stranieri, tra cui due terribili e simpaticissime sorelle, che come lei sono alloggiati presso famiglie inuit locali. In un ambiente naturale molto diverso dal suo, complice uno stile di vita semplice, Bryllantini, novella Gianburrasca, riuscirà a combinare, come suo solito, diverse marachelle e a essere al centro di divertenti equivoci.



Seguirà Rinfresco offerto dalla Autrice e dagli Sponsor (Gaya Pizza di Concamarise, Banca Veronese e Aestetik di Nogara).

