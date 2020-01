Due incontri aperti al pubblico all'Accademia di Belle Arti di Verona

L’Accademia di Belle Arti di Verona è sempre più luogo aperto alla città per lo studio delle arti nelle sue varie forme, con occasioni di approfondimento rivolte non solo ai suoi studenti, ma a tutti coloro che siano interessati. Ecco i prossimi appuntamenti “aperti” in calendario.

Mercoledì 22 gennaio, alle 11, sarà ospite del corso di Storia dell’Arte Antica della docente Katia Brugnolo, Elisa Morandini, direttrice del Museo Cristiano di Cividale del Friuli. In una città dove la presenza longobarda ha lasciato profondi segni, saranno svelati i segreti del complesso e raffinato linguaggio visivo, carico di allegorie e colte citazioni, di una delle culture più significative dell’alto medioevo. La studiosa parlerà di ‘Arte longobarda e i movimenti artistici del VIII secolo in Italia e in Europa’ consentendo di approfondire un argomento poco noto e di grande fascino e interesse. L'incontro è aperto a tutti.

Venerdì 24 gennaio alle 15 lo scenario cambia completamente: sarà possibile conoscere l’esperienza di Squareworld Studio, impresa culturale e creativa specializzata nella realizzazione di servizi artistici, quali design, eventi culturali e comunicazione per aziende. La peculiarità di Squareworld Studio, ospite del corso di WebDesign del docente Augustin Sanchez, è il suo network, in continua espansione, di artisti e talenti creativi selezionati, grazie ai quali è possibile realizzare progetti con diverse modalità espressive, cuciti su misura del cliente. Corporate art collection, spot pubblicitari, documentari, street art e scenografie per eventi sono solo alcuni esempi del ventaglio di servizi nei quali Squareworld si avvale della collaborazione di giovani talenti. Durante l’incontro verranno presentati il progetto, le sue modalità di partecipazione e saranno mostrati case studies. Sarà inoltre l’occasione per parlare del ruolo della cultura nel mondo aziendale e dell’opportunità fornita da nuovi e innovativi circuiti lavorativi. Saranno presenti all’incontro Mattia Cesaria, CEO e Creative Director, e Joao Lucas Baccaro, Community Manager.

