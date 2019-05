Dieci giorni di spettacoli a Sant'Eufemia per la nuova edizione di "Inchiostro vivo"

Un chiostro del centro storico, trasformato in una fucina di cultura e bellezza. È quello che succederà per 10 giorni, dal 31 maggio al 9 giugno, all’interno del cortile di Sant’Eufemia, per la seconda edizione di "Inchiostro vivo". Spettacoli e concerti, ma da quest’anno anche un salotto per convegni tematici e laboratori dedicati soprattutto a ragazzi e giovani. La manifestazione, organizzata da Alive – Accademia lirica Verona, è realizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio e con il patrocinio del Comune.

Il programma prevede appunto quattro sezioni. La prima, ‘spettacoli’, porterà nel chiostro i grandi classici, da Antigone a Romeo e Giulietta, fino al Don Giovanni di Moliére. A portarli in scena saranno gli allievi della scuola di teatro di Alive, diretti da Silvia Masotti e Camilla Zorzi. Il 6 giugno sarà consegnato il premio di teatro ‘Francesca Butturini’, giunto alla terza edizione.

Per la prosa l’ingresso singolo è di 8 euro; riduzioni per under 26 e over 65; è possibile sottoscrivere anche un abbonamento per tutti e tre gli spettacoli. Ingresso omaggio per i bambini fino a 10 anni e per persone diversamente abili.

Per quanto riguarda i concerti si spazierà dal canto moderno, all’esibizione dell’orchestra Alive, all’evento dedicato a Rudy Rotta, fino ai burattini. Grande attesa per la ‘Festa inchiostro’, che si terrà venerdì 7 giugno. La partecipazione al party, organizzato da Chiave di Volta per tutti gli under 26, sarà gratuita e concessa solamente a chi porterà con sè il biglietto di uno degli spettacoli della manifestazione.

L’ingresso ai concerti è a offerta libera. Il ricavato dell’evento ‘Rudy! Just another man’ sarà devoluto a favore del progetto Kriss del Centro Accoglienza Minori.

Novità 2019 sarà ‘Salottovivo’, con convegni e dibattiti su amore e dissoluto, legati alle rappresentazioni di prosa, ma anche su teatro e lingua dei segni, Dante Alighieri e Verona, la musica e gli effetti sull’organismo.

Infine la sezione ‘laboratori’, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con caccia al tesoro della Parrocchia, riuso creativo del Comune, legalità con i Carabinieri, opera lirica con Fondazione Arena, giardino con Cerris e attività con Angeli del Bello.

Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito www.inchiostrovivo.com.

(fonte foto Facebook Inchiostro Vivo)