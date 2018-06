Incanti d'estate: teatro, musica e danza tra ville e cantine

Parte domenica 3 giugno alle ore 21.15 presso la Cantina La Quena di Negrar, la prima edizione della manifestazione "Incanti d'estate" ideata e realizzata da Quinta Parete Ass. Culturale di Federico Martinelli ed ErsiliaDanza di Laura Corradi ed Augusto Radice.



"Incanti d'estate" nasce dal desiderio di creare un legame ancora più forte tra la magia ed il fascino delle arti performative: il teatro, la musica e la danza, e la bellezza e le suggestioni di alcune tra le più incantevoli location del veronese.



Quattro saranno gli appuntamenti in calendario tutti ad INGRESSO GRATUITO (ad offerta libera), nei quali il pubblico avrà modo di visitare i luoghi, degustare ottimi vini del territorio ed assistere a performance artistiche di pregio:



I appuntamento

domenica 3 giugno alle ore 21.15 presso l'Az. Agricola La Quena di Negrar



"I Soli" di ErsiliaDanza.

Performance di danza contemporanea liberamente ispirata al "Lago dei cigni" di Tchaikovsky. Coreografia e regia di Laura Corradi, interprete la danzatrice Midori Watanabe



"Dalle origini del teatro ai giullari fino a Dante Alighieri e ai maghi ciarlatani medievali"

Azione teatrale tratta da "Comici, giullari, buffoni e maghi ciarlatani", di e con Stefano Paiusco.



"Variazioni Jazz"

con Pietro Montanti (clarinetto), Andrea Marano (chitarra) e Silvano Martinelli (batteria)

-----------------------------------------------------



II appuntamento

venerdì 13 luglio alle ore 21.15 presso la Cantina Cottini di Fumane



"I Soli" di ErsiliaDanza

Performance di danza contemporanea liberamente ispirata al "Lago dei cigni" di Tchaikovsky

Coreografia e regia di Laura Corradi, interprete la danzatrice Midori Watanabe



"Dagli Zanni alla Commedia all'Improvviso passando attraverso il teatro dei burattini e agli illusionisti del Rinascimento fino a Carlo Goldoni"

Azione teatrale tratta da "Comici, giullari, buffoni e maghi ciarlatani", di e con Stefano Paiusco.



"Sonate barocche e musica contemporanea"

con Claudio Favaretto (violino) e Xabier Lopez de Munain Basevi (viola)

------------------------------------------------



III appuntamento

giovedì 26 luglio alle ore 21.15 presso Villa Scopoli di Avesa



"I Soli" di ErsiliaDanza

performance di danza contemporanea liberamente ispirata al "Lago dei cigni" di Tchaikovsky

Coreografia e regia di Laura Corradi, interprete la danzatrice Midori Watanabe



"Dal teatro ottocentesco a Petrolini, dalla letteratura vista da Paolo Poli fino a Proietti, Gaber e ai prestigiatori contemporanei"

Azione teatrale tratta da "Comici, giullari, buffoni e maghi ciarlatani", di e con Stefano Paiusco



"Sonate barocche e musica contemporanea"

con Claudio Favaretto (violino) e Xabier Lopez de Munain Basevi (viola)



"Arringa di Saint-Just"

tratto da "La morte di Danton" di Georg Buchner

con Alessandro Ambrosi

-----------------------------------------------



IV appuntamento

mercoledì 1 agosto alle ore 21.15 presso Villa Albertini di Arbizzano



"Felicità Interna Lorda"

spettacolo di danza contemporanea di ErsiliaDanza

Coreografia e regia di Laura Corradi

con Marco Mantovani, Alberto Munarin, Carlotta Plebs e Midori Watanbe

Disegno luci di Alberta Finocchiaro

Organizzazione Augusto Radice

Due donne e due uomini si interrogano, si illudono, si incoraggiano in un percorso di ricerca di una felicità senza nome, condotti da un desiderio che non li abbandona se non raramente. Quattro personalità molto diverse tra loro, modalità di ricerca della soddisfazione spesso contrastanti, la vita è un susseguirsi di intuizioni e ognuno adotta modalità differenti per giungere alla soluzione. Perché la via per arrivare alla meta non è mai lineare e diretta e nemmeno sempre uguale a se stessa.



N.B. Gli appuntamenti si terranno anche in caso di maltempo, all'interno delle location.



Per maggiori informazioni:



Quinta Parete

SMS o Whatsapp: 349 61 71 250

www.quintaparete.it

Ass. Culturale Quinta Parete ed ErsiliaDanza

presentano:



3 / 13 giugno – 26 luglio – 1 agosto 2018

ore 21.15



I EDIZIONE MANIFESTAZIONE

INCANTI D'ESTATE

Teatro, musica e danza tra ville e cantine

Gallery