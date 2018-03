Al via la nuova stagione di Gardaland all'insegna di Peppa Pig Land

Parte con il giovedì di Pasqua, 29 marzo, la stagione 2018 di Gardaland. Il primo Parco Divertimenti in Italia per numero di visitatori sta completando con gli ultimi ritocchi la nuova veste, pronto a soddisfare le esigenze dei suoi Visitatori, italiani e stranieri. Grande novità 2018 di Gardaland sarà PEPPA PIG LAND, un’area interamente tematizzata che il Parco ha sviluppato in esclusiva grazie alla partnership globale tra Merlin Entertainments - di cui Gardaland fa parte - ed Entertainment One (eOne), proprietario del brand.

Oltre alla possibilità di visitare LA CASA DI PEPPA PIG e di incontrare Peppa e George, Gardaland offrirà alle famiglie tre nuove fantastiche attrazioni: la MONGOLFIERA DI PEPPA PIG, il TRENINO DI NONNO PIG e l’ISOLA DEI PIRATI. Fonti di ispirazione per la nuova area creata da Gardaland sono proprio le avventure della simpatica maialina che – attraverso i cartoni televisivi – i bambini hanno imparato a conoscere: Peppa Pig ama giocare, travestirsi, passare le giornate all’aria aperta e sguazzare nelle pozzanghere di fango. E infatti i piccoli Ospiti avranno la possibilità di divertirsi anche saltando nelle famose “muddy puddles” - le pozzanghere di fango che la simpatica maialina tanto ama - e scattare divertenti foto ricordo che potranno condividere sui social media o portarsi a casa come souvenir. Nell’area saranno presenti anche piacevoli spazi interattivi e piccoli giochi d’acqua.

A Gardaland PEPPA PIG LAND sorgerà accanto a Fantasy Kingdom e offrirà a giovani fan e famiglie un’esperienza coinvolgente e indimenticabile ampliando, sul target dei bambini, l’offerta del Parco che annovera già al suo interno, oltre appunto a Fantasy Kingdom, le aree di Prezzemolo Land, Prezzemolo Magic Village e Kung Fu Panda Academy. Aperto ininterrottamente dal 29 marzo al 4 novembre, Gardaland propone interessanti opportunità di acquisto per biglietti combinati che consentono l’accesso a Gardaland Park e a Gardaland SEA LIFE Aquarium ad un prezzo davvero speciale.

Per ulteriori informazioni www.gardaland.it.