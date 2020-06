Movieland the Hollywood Park inaugura la sua nuova stagione a Lazise

«Siamo felici di inaugurare la Stagione 2020 e non vediamo l'ora di accogliervi nuovamente per vivere insieme emozioni indimenticabili in totale sicurezza», comunica Movieland. Per prrenotare online e garantirdi l'accesso è possibile utilizzare il seguente link: https://bit.ly/prenota-Movieland.

Movieland il primo Parco sul cinema d'Italia, sul Lago di Garda. Da venerdì 12 giugno 2020 la grande apertura di Movieland the Hollywood Park, con tante novità per tutta la famiglia. Leggi tutte le informazioni sulla riapertura: https://bit.ly/Apertura-CanevaWorld.

Le novità

New: SPACE

Un'area tematica Spaziale con 3 nuove Attrazioni:

Space Ranger

Space Mission Mars

Space Mission Orbit

Ben 50 fortunati potranno vivere in anteprima come ospiti le emozioni delle novità 2020 di Movieland Park, partecipa al concorso: https://space.canevaworld.it/



New: MEDUSA - Epic Show

Un nuovo live Show targato Movieland Park che vi trasporterà in un'avventura epica! In un sito archeologico greco tra antichi misteri, colpi di scena ed effetti speciali diventerete i protagonisti di un'incredibile scoperta! Umano e Divino non sono mai stati così vicini...quali saranno le conseguenze?

Informazioni e contatti

Web: https://www.canevaworld.it/movieland-the-hollywood-park

- https://www.facebook.com/MovielandPark/

Scopri le Attrazioni e gli Show: http://bit.ly/Movieland-Park

Orari e Prezzi: http://bit.ly/ML-Calendario