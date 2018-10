Al via la nuova stagione del Cinema Metropol di Villafranca

Ritorna il grande cinema a Villafranca in sala Ferrarini. L’Associazione Culturale Metropol, per festeggiare l’apertura della stagione cinematografica 2018/2019, propone, con ingresso gratuito, venerdì 12 ottobre, ore 21, il film “Un sogno chiamato Florida” di Sean Baker. «È un omaggio che vogliamo fare a tutta la cittadinanza, - afferma Mauro Sorio, presidente dell’Associazione - per la stima che hanno dimostrato nei nostri confronti nella passata stagione con 14.886 presenze durante i sette mesi di programmazione. Numeri che ci dimostrano quanto era sentita l’esigenza di poter usufruire di un cinema a Villafranca. E tutto ciò è stato possibile grazie al supporto, - continua Sorio - della precedente e dell’attuale Amministrazione comunale».

A partire da sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre e fino a maggio (salvo l’interruzione di febbraio per lasciare la sala alla Compagnia Aurora per la tradizionale “Rivista” di carnevale) riprenderanno le proiezioni con gli orari dell’anno scorso: sabato e domenica ore 15, 18 e 21; il venerdì, con il cineforum del Metropol, ore 21.

Durante la serata di venerdì 12 ottobre sarà possibile aderire o rinnovare la tessera all’Associazione Culturale Metropol (euro 10) che permette di entrare al cinema il venerdì pagando euro 3,50 anziché 5 e il sabato e la domenica a euro 5 anziché 6,50. «Uno dei nostri obiettivi, - ci tiene a precisare Sorio - rimane quello di portare genitori e bambini al cinema e per questo al sabato alle ore 15 la proiezione dedicata ai più piccoli il biglietto d’ingresso sarà per tutti di 5 euro». Resta in vigore per i ragazzi con meno di 18 anni di usufruire dell’ingresso ridotto.

Sabato 13 e domenica 14 si parte con Smallfoot - il mio amico delle nevi per i più piccoli e BlacKkKlansman di Spike Lee per gli adulti. Per avere costantemente l’aggiornamento dei film che verranno proiettati si può consultare il sito internet www.cinemametropol.com o la pagina facebook.

(fonte foto Facebook)