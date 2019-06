A Verona inaugura in pieno centro storico la nuova bottega "La Prosciutteria Firenze"

La Prosciutteria Firenze, franchising Street Food più replicato in Italia, sbarca a Verona! Sabato 29 Giugno La Prosciutteria Firenze apre una nuova bottega in uno dei luoghi più antichi della città: al 31 di Piazza delle Erbe!

E con questo sono ben 13 i locali aperti da una piccola realtà tutta toscana, fiorentina per la precisione che, mossi i primi passi in una piccola bottega vicino agli Uffizi, ha portato lo stile ed il gusto della tavola toscana in tutto lo stivale.

Nel cuore della città di Verona, a due passi dall’epico balcone della Giulietta shakespeariana, ne prende vita uno nuovo: La Prosciutteria avrà infatti una terrazza da cui poter degustare merende, aperitivi e cene. Un'esperienza “foodporn” non solo per il palato, ma anche per gli occhi!

Pantagruelici taglieri, croccanti schiacciatine ripiene, una selezione ricercata di vini non solo toscani e di nostra produzione, ma anche una vasta gamma di prodotti del territorio veronese, saranno il pregio della nostra bottega: un’esperienza “Wine & Prosciutto bar” che abbraccia anche i mitici “Eco Spritz” con cannucce bio e sfere di frutta!

Ci sarà un Vernissage “degustativo” alle 13 con invito riservato ad operatori e media locali e poi l’inaugurazione alle 17.30 aperta al pubblico.

(fonte foto Facebook La Prosciutteria Verona)