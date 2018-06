Inaspettate bellezze. Tesori in villa: storie e mestieri di un tempo

Un tuffo in epoche lontane per rivivere momenti di quotidianità del passato. La visita prevede un percorso che condurrà a Villa Scopoli passando per alcuni spazi annessi, quali la chiesa della Camaldola, gli antichi lavatoi e costeggiando in alcuni suoi tratti il piccolo fiume di risorgiva Lorì, che nasce non lontano dal parco.

La visita inizierà in presenza di alcuni rievocatori storici che regaleranno un esperienza unica per immergersi a pieno nell'atmosfera del passato e continuerà nel parco della villa alla scoperta dell'antica peschiera ed altri scorci inediti.