Improday: workshop a Casa Novarini dedicato all'improvvisazione teatrale

Una giornata dedicata all’improvvisazione teatrale, per tutti i livelli, principianti compresi. Vuoi scoprire il mondo dell’improvvisazione? Una giornata intera con Davide Priore e la compagnia ImproSchegge ti aiuteranno a conoscere questo splendido mondo.

Hai già almeno un anno di esperienza e vuoi approfondire alcuni argomenti?

Quattro mini workshop di 4 ore sono a tua disposizione.

ORARI

Corso di Introduzione all’Improvvisazione: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Mini workshop: delle 09.00 alle 13.00 oppure dalle 14.30 alle 18.30.

INTRODUZIONE ALL’IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Docente: Davide Priore

Durante la giornata impareremo le regole necessarie per improvvisare da soli e con altri attori, scopriremo perché l’errore è la cosa più bella che ci possa capitare e constateremo che dopotutto... LA VITA E’ UNA LUNGA IMPROVVISAZIONE!

SCENE D’AMORE

Docente: Fabio Maccioni

Orario: dalle 09.00 alle 13.00

Divertente e tragico, leggero e profondo : è l’Amore, nella vita e nel teatro. Giocheremo a mettere in scena tutto ciò, con poetico sorriso. In ascolto delle proprie emozioni e di quelle del partner in scena, in un flusso organico di azioni/reazioni che renderà l’improvvisazione piacevole sia da fare che da vedere. Il Workshop prevede giochi sulle emozioni, sull’ascolto profondo, sul realistico e sul grottesco, sullo scoprire ciò che già c’è piuttosto che sull’inventare.

REAZIONE

Docente: Marcello Savi

Orario: dalle 09.00 alle 13.00

Nel laboratorio lavoreremo sull’aumentare la nostra sensibilità a cogliere stimoli in scena e di conseguenza a reagire. Uno dei grandi scogli e difficoltà nel favoloso mondo dell’improvvisazione è la mancanza della reazione dei personaggi. Questo perché non alleniamo la nostra sensibilità nel leggere gli stimuli e le opportunità che ci capitano sotto gli occhi, che potrebbero essere tutti motori e linfa per la nostra storia.

IN CORO!

Docente: Fabio Maccioni

Orario: dalle 14.30 alle 18.30

Prenderemmo alcuni esercizi tipici dell’improvvisazione vocale e li applicheremo all’improvvisazione teatrale. Sperimenteremo un tipo di ascolto che fondalmentalmente è lo stesso che utilizziamo nell’improvvisazione teatrale, ma vederlo da un altro punto di vista ci darà gioia e nuove ispirazioni. Non lavoreremo su “come fare le impro cantate” ma sul creare un’atmosfera musicale in coro e, si, anche un po’ sull’improvvisare canzoni.

STATUS

Docente: Marcello Savi

Orario: dalle 14.30 alle 18.30



Nel laboratorio lavoreremo sulla differenza che c’è fra lo status in scena fra i personaggi e lo status sociale, che è tutta un’altra cosa. Status inteso come comportamento, come atteggiamento nel confronto degli altri, come relazione. Più sarà chiara la relazione fra i due personaggi in termini di status, più sarà facile improvvisare. Un direttore d’azienda con uno status basso che deve riprendere un dipendente con status alto sarà senz’altro più interessante del contrario.



PREZZI

Avvicinamento all’improvvisazione:

- 35 euro entro il 31 marzo 2018

- 40 euro dopo il 31 marzo 2018



1 Mini Workshop:

- 25 euro per i soci di Improschegge/Abit/Cambiscena

- 35 euro per i non soci



2 Mini Workshop:

- 40 euro per i soci di Improschegge/Abit/Cambiscena

- 50 euro per i non soci



Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico al seguente conto corrente:

Improschegge – Causale: Iscrizione Impro Day

IBAN: IT39Z0200859310000104675796



ISCRIZIONI

Le iscrizioni ai diversi corsi vanno inviate a: scuola@improschegge.it

Devono essere corredate di: nome e cognome dello studente, corso o corsi scelti, copia del versamento effettuato.

