A Sove la mostra di scultura "Impressioni, dal '900 ad oggi"

L'associazione SoaveCultura è lieta di presentare la grande mostra di scultura "Impressioni, dal '900 ad oggi". Dal 5 ottobre al 17 novembre 2019 nelle due sedi espositive della Chiesa dei Padri Domenicani, in via Castello Scaligero, e nella Chiesa di San Rocco, in via Bassano, esporranno gli artisti Gino Bogoni, Maurizio D'Agostini e Mirella Guasti.

Orari di apertura mostre: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-19. Ingresso libero.

Con il patrocinio del Comune di Soave, Regione Veneto, Provincia di Verona, Reteventi Cultura Veneto 2019 "Connessioni Culturali", Europe Direct Provincia di Verona, IAT Est Veronese.