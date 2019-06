A Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane il concerto "Impressioni di luce"

Un magico percorso narrativo visivo e uditivo attraverso le sensazioni che la natura ci regala nelle diverse stagioni dell’anno. Con la pittura impressionista spiegata da un esperto e la musica di Claude Debussy, l’esplorazione del mondo naturale mediato dagli occhi dei grandi artisti.

Programma

C. Debussy



Brouillards (da Preludi)

Ce qu’a vu le vent d’Ouest (da Preludi)

(Autunno)



Feuilles mortes (da Preludi)

The snow is dancing (da Children’s corner)

(Inverno)



Reflets dans l'eau (da Images)

Jardin sur la pluie (da Estampes)

(Primavera)



La soirée dans Grenade (da Estampes)

L’isle joyeuse

(Estate)

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019, ORE 20.30

“IMPRESSIONI DI LUCE”

Giuseppe Fusari & Ilaria Loatelli



Giuseppe Fusari è nato a Brescia nel 1966. Completati gli studi teologici si è laureato in Lettere Moderne, specializzandosi poi in Storia dell’Arte. I suoi interessi si concentrano soprattutto sulla storia e la storia dell’arte, particolarmente del Rinascimento e del Barocco. Direttore del Museo Diocesano di Brescia e Accademico dell’Ateneo di Brescia ha al suo attivo diversi saggi e volumi dedicati alla cultura bresciana, indagata a largo spettro, soprattutto nei fenomeni che hanno influenzato la produzione di opere d’arte e lo sviluppo socio-politico dell’epoca della dominazione veneta.



Ingresso euro 5, gratuito per under14

Villa Vecelli Cavriani: via Caterina Bon Brenzoni, 3 Mozzecane (VR)

Per informazioni info@fondazionediscanto.it – Tel. 045 8538071

Ampio parcheggio pubblico gratuito