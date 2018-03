Roberto Re Leadership School presenta:

➡ "IMPRENDITORE DI SUCCESSO"



Un Workshop pratico un cui si alleneranno le attitudini che ogni imprenditore dovrebbe possedere per raggiungere il suo successo personale e professionale.



Sabato 14 Aprile 2018

🏨 Hotel Montemezzi

Via Verona, 92

Vigasio (Vr)



Inizio registrazione partecipanti ore 09.30

Inizio Workshop ore 10.00



Ingresso evento € 29 comprensivo di:

📘 1 libro di Roberto Re

👥 Incontro di coaching con un professionista della Roberto Re Leadership School



Per info e prenotazioni :

Whatsapp ==> +39 347 940 8216

Telefono ☎ +39 347 940 8216

Mail 📧 info@manuelacampanozzi.com



Trainer del workshop: Manuela Campanozzi

Direttore Centri Fly Triveneto e Brescia

Roberto Re Leadership School