"M'illumino la cena": serata a lume di candela organizzata dalla Croce Rossa Italiana

Cena a lume di candela organizzata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Peschiera del Garda per promuovere il risparmio energetico. In occasione della giornata mondiale per il risparmio energetico ed in collaborazione al progetto del programma radiofonico Caterpillar di RaiRadio2 denominato "m'illumino di meno", il Comitato di Croce Rossa Italiana di Peschiera del Garda organizza una cena a lume di candela per sensibilizzare la popolazione su un uso più consapevole dell'energia elettrica e combustibile, fornendo alcune indicazioni basilari su come diminuire l'impatto negativo sull'ambiente.



La serata prevede una cena a luce spenta, con la sola fonte luminosa fornita da candele, presso il ristorante "L'altra Idea" a Lazise. In occasione della serata, il ristorante ha predisposto un menù fisso a base di piatti della cucina tradizionale.



Info e prenotazioni su: www.milluminolacena.it