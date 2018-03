Illasi, scadenza prorogata per la promozione "epilazione definitiva"

Date le elevate adesioni per la promozione sull’Epilazione Definitiva con Laser Diodo e Luce Pulsata - lanciata in occasione della Festa della Donna - la proposta è stata prorogata fino a Sabato 17 Marzo.



Quindi.....ultima settimana quindi di opportunità per tutto il 2018 per aggiudicarti la nostra SUPER OFFERTA IMPERDIBILE.



D'altronde, l’estate ormai è dietro l’angolo e vogliamo consentire a tanta altra gente di poter raggiungere il proprio obiettivo di eliminazione del pelo, a condizioni ancora agevolate, così da non perdersi già la prossima stagione.



Nel prorogare la promozione, avendo ricevuto anche alcune richieste maschili, la abbiamo estesa anche agli uomini.



Se anche tu vuoi liberarti per sempre dalla schiavitù della ceretta, con risparmio di tempo da subito ed economico già dal prossimo anno, passa entro il termine a sottoscrivere la promo: uscirai, avendo fissato già il primo appuntamento.

Rinnovata anche la condizione di pagamento, che richiediamo anticipato.

Guarda le testimonianze di alcune clienti che stanno facendo le sedute laser.



Non perderti l'occasione di vivere in modo diverso già la prossima estate.

Per info 0459588093.



#ilcentronett #depilazionedefinitiva #laserdiodo #maipiupeli #peli #addiopeli #curadelcorpo #bellezza #risultatisicuri #stopceretta #senzapeli