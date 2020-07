Mitmacher al Chiostro Sant'Eufemia presenta "Iliade, mito di ieri, guerra di oggi"

Il 25 luglio alle ore 21 al Chiostro di Sant'Eufemia a Verona va in scena lo spettacolo "Iliade, mito di ieri, guerra di oggi". Iliade​, primo poema prodotto dalla letteratura occidentale, è la fase finale dell’antica e spaventosa ​guerra di Troia​, madre e metafora di tutte le guerre. Non c’è poema epico al pari di ​Iliade che attraverso i secoli non continui a farci riflettere – con la sua lucidità e la sua amarezza – sul ​ruolo che l’uomo ha in relazione alla guerra, al destino, al divino e quindi anche alla morte.



I versi di Omero, visti attraverso gli occhi dell’archeologo Heinrich Schliemann, imprenditore tedesco scopritore della mitica città di Troia, ci permetteranno durante lo spettacolo di scoprire quei luoghi che sono stati teatro della guerra più leggendaria della storia e di confrontarci con gli spettri di tutte le guerre da essa generati. Oltre a raccontare i fatti contenuti nel poema, lo spettacolo ripercorre il filo rosso della storia che collega il mito, l’epica e la narrazione al nostro presente: cambia il linguaggio, cambiano le modalità comunicative, cambiano le guerre, ma i temi che riguardano l’uomo sono destinati a non invecchiare mai.

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 (aperto al pubblico da lunedì a venerdì 9.30/12.30 – 16.00/19.00) e sul circuito www.geticket.it.

Web: http://www.estateteatraleveronese.it

