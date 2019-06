Ilario Alicante a Verona per il Rookazoo Music Festival

Al Rookazoo Music Festival - 2019 che si terrà a Verona presso il Vallo Bastioni Città di Nimes, è in arrivo sabato 29 giugno Ilario Alicante. Un evento promosso in collaborazione con Fams of Maquario world, Alter Ego e Bolgia - dj's from the world.

SABATO 29.06.2019

Ilario Alicante

Marco Dionigi

Alex Rubino

Biglietti

FIRST EARLY BIRD - 300 TICKETT EARLY BIRD in vendita a €10+ddp dalle ore 12.00 del 12.04.2019 alle ore 23.59 del 21.04 (Disconibilità limitata fino ad esaurimento).

TICKET ONE: http://bit.ly/2Utvm7f

CIAOTICKETS: https://bit.ly/2HFh9gW

Informazioni e contatti

Apertura cancelli ore 18.00

Chiusura ore 02.00

Mail: segreteria@maquario.com

(fonte Facebook Rookaforte Music Festival)