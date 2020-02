Il Volo festeggia dieci anni di musica con un doppio concerto all'Arena di Verona

Reduce da un tour in America latina davanti a oltre 70 mila persone e in procinto di partire per i live in nord america, questa estate il trio Il Volo tornerà in concerto in Italia per delle date speciali. Due di queste saranno a Verona nella splendida cornice dell'Arena il prossimo 30 e 31 agosto 2020 con inizio dei concerti alle ore 21.

Nel 2009 il primo incontro tra Piero, Gianluca e Ignazio: tre voci incredibili che quest’anno festeggiano 10 anni insieme, costellati di concerti che hanno incantato le platee di tutto il mondo, con oltre 2 milioni di dischi venduti, 220 milioni di streaming sulle piattaforme online, oltre 500 milioni di views e più di 1 milioni di iscritti sul canale ufficiale YouTube de Il Volo!

Il 30 e 31 agosto 2020 l’anfiteatro scaligero, ancora una volta abbraccerà lo spettacolo de Il Volo, che unisce divertimento e emozione, coinvolgendo il pubblico nel cantare le canzoni più famose e trasportandolo nei brani più intensi della tradizione italiana e d’Oltreoceano.

