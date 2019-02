Il Volo live in Arena per un concerto imperdibile

Reduci dall'ottimo risultato ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo, con il podio grazie al brano “Musica che resta”, i tre ragazzi de Il Volo hanno annunciato le date del loro nuovo tour che toccherà anche la città di Verona. Il trio Il Volo sarà ospite in Arena il prossimo 24 settembre 2019 per un concerto che si annuncia davvero imperdibile.

Il loro primo album, uscito a maggio 2011, li consacra nuova meraviglia tra il classico e il pop, tra la melodia a respiro internazionale e la tradizione napoletana, vincendo premi in tutto il mondo. Nel novembre 2012 il loro secondo album WE ARE LOVE, che include duetti con Placido Domingo ed Eros Ramazzotti e una cover in inglese della hit degli U2 ‘Beautiful Day’, conferma il loro successo globale.

Dopo il ritorno in Italia - reduci dall’ultima tournée in USA e Sud America con il grande tutto esaurito al Radio City Hall di New York - Gianluca, Ignazio e Piero sono entrati nelle case di tutto il mondo con il loro Concerto di Natale. Ad Assisi - nella suggestiva Basilica di San Francesco, accompagnati dalla grande Orchestra della RAI e dal coro di Santa Cecilia - hanno cantato le più celebri arie natalizie tratte dal loro album Buon Natale, ospitando Arisa, vincitrice dell’ultimo Festival di San Remo, e il grande attore italo-americano Paul Sorvino.

(fonte TicketOne)