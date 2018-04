Presentazione del libro "Il sole nella nebbia" dell’autrice Elisabetta Baldini

È da poco uscito "Il sole nella nebbia", il nuovo libro di Elisabetta Baldini per Caosfera edizioni. Il libro verrà presentato ufficialmente a Verona, venerdì 20 aprile alle ore 20.30 presso la società cooperativa sociale Al Calmiere, piazza San Zeno, 10. Quando Elizabeth, quasi diciottenne, arriva a Saintes-Maries-de-la-Mer, un paese della Camargue affacciato sulle rive del Rodano, il suo animo è tormentato. Suonare il violino in giro per il mondo non le basta più. Ha bisogno di aria nuova. Ha chiesto ad un gruppo di artisti di seguirla nel progetto di creare una piccola orchestra per ricreare, grazie al loro talento, una nuova arte plasmata dal canto degli uccelli, da una tempesta in mare o dal sole che sorge dalle nebbie della laguna…

Elisabetta Baldini è nata a Tregnago, in provincia di Verona, il 3 novembre 1976, e vive a Ronco all’Adige. Diplomata inseg nante di scuola dell’infanzia, si è laureata all’Università degli studi di Verona in Scienze dell’Educazione. Da sempre accanita lettrice di romanzi, qualche anno fa si è finalmente cimentata con la scrittura, pubblicando con Caosfera il suo primo romanzo: “La felicità è una brezza leggera”, dal successo immediato, del quale il presente libro è, in qualche modo, il sequel. Le piacciono molto le mostre d’arte, viaggiare, andare al cinema e fare passeggiate all’aria aperta.