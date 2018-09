"Il principe felice" di Oscar Wilde in scena lungo l'Adige con Fondazione Aida

Sabato 8 settembre alle ore 17.00 presso il Canoa Club Verona (via Dogana 6, Verona) Fondazione Aida presenterà “Il principe felice” (dai 4 anni). Lo spettacolo per i ragazzi è inserito all’interno della rassegna “Fiabe in riva all’Adige” organizzata in collaborazione con la Circoscrizione 1 Centro Storico.

Fondazione Aida e Circoscrizione 1 Centro Storico presenteranno sabato 8 settembre alle 17.00 presso il Canoa Club di Verona “Il principe felice”. Uno spettacolo adatto anche ai più piccoli, dai 4 anni, tratto da una delle fiabe più note, ironiche e commoventi di Oscar Wilde.

In scena la storia di una profonda amicizia tra un rondinotto e un principe, amicizia che evolverà fino a diventare amore e condivisione di una sorte apparentemente amara. Sul palcoscenico due attori, Marta Boscaini e Matteo Mirandola, diretti da Pino Costalunga che firma la regia.

Biglietto: bambini 4/12 anni 4 euro, 5 euro

Info: Fondazione Aida tel 045/8001471 – 045/595284