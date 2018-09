Il 10 novembre alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Il piccolo principe" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. A più di settant'anni dalla pubblicazione, la favola dello scrittore ed aviatore francese continua a emozionare, far riflettere e appassionare ancora molte generazioni.

Un messaggio di tolleranza e amore, nonché di riscoperta del valore dei sentimenti e dello sguardo ingenuo e sincero dei bambini sulle cose, portato in scena con delicatezza e complicità dai due protagonisti: il Piccolo Principe e il Pilota. Un racconto poetico per scoprire la ricchezza dell’amicizia e per non smettere di usare l’immaginazione.