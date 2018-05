Il Minotauro presenta il libro "Donne private" con l'autrice Simonetta Corrado

Dopo l'entusiastica accoglienza di Roma, il libro "Donne Private" torna a Verona. L'incontro live con l'autrice Simonetta Corrado, per dialogare e confrontarsi sul lato femminile, quello che abita in ciascuno di noi. 12 ritratti di donne, "uscite da sole", in un libro autopubblicato che raggiunge il cuore di sempre più lettrici e lettori. La verve e l'intelligenza della giornalista Anna Zegarelli, il talento e la magia dell'attrice Sabrina Modenini, l'ospitalità e la gentilezza della libraia Franca Tosi e del suo staff. Vi aspettiamo nella sala al primo piano della libreria Il Minotauro, venerdì 1° giugno 2018, ore 19.



“Donne Private (12 ritratti su carta)”, primo libro di Simonetta Corrado, copywriter e professionista della comunicazione, è uscito a novembre 2017 su Amazon. Lanciato solo su FB, ha creato un piccolo caso social. Dopo poche settimane, sono cresciuti i “selfie” di amici e sconosciuti con il libro e l’hashtag #DonnePrivate. E, spontaneamente e in modo virale, i lettori da ogni parte d’Italia e d’Europa (con qualche puntata oltreoceano) Germania, Francia, Belgio, Spagna, Usa, Brasile. Il libro è stato presentato 3 volte finora, a La Feltrinelli di Brindisi, a Verona in Biblioteca Civica, il 17 maggio a Roma nella libreria ReadRedRoad, accompagnato dalla lettura di tre voci importanti del doppiaggio italiano, Ilaria Stagni, Claudia Catani, Francesca Fiorentini. A ogni appuntamento “Donne Private” è sempre accolto da un pubblico entusiasta e coinvolto, non esclusivamente femminile. Venerdì 1° giugno Simonetta Corrado e il suo libro saranno di nuovo a Verona, alla libreria Il Minotauro, presentati dalla giornalista di tele Arena Anna Zegarelli e accompagnati dalla lettura dell’attrice Sabrina Modenini.

Nato come un progetto personale dell’autrice, “Donne Private” è tuttora accolto e sostenuto da un numero crescente di persone. Con i selfie dei primi lettori è stato realizzato un book-trailer:



Il libro è "liberamente tratto da 12 donne vere": ispirate a esperienze reali elaborate dalla fantasia, 12 protagoniste, accomunate da un disagio, un dolore, una privazione. Qualcuna si riscatta, altre tirano a campare, altre ancora scelgono soluzioni estreme. Nella sofferenza a volte si coglie un filo di ironia, di speranza. Simonetta Corrado sceglie di dare voce al lato oscuro di noi donne (ma anche in generale del genere umano) quello scomodo, l'ombra che, se riconosciuta, può diventare nostro alleata, guidandoci verso esiti più felici. O meno tragici.

Sinossi

La bambina violata in cerca di riscatto. Una bambola piuttosto umana. L’incontro con un amante mai dimenticato. La scrittrice dannatamente insicura. L’ex-moglie alle prese con gli stereotipi quotidiani. La madre di famiglia con un debole per il gioco. La sessantenne e il rimpianto per gli amori perduti. Una misteriosa e mistica clochard. Una sconosciuta, immaginata da un disincantato pendolare. La pescatrice di perle immersa negli abissi dell’anima. L’adolescente perseguitata dal senso di inadeguatezza. La multi-tasking stanca di interpretare troppi ruoli. Private perché colte nei loro aspetti meno addomesticati e accettabili. E perché portatrici di una segreta fragilità. Dodici ritratti di donna, in chiaroscuro. Liberamente tratto da 12 donne vere.